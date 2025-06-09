Ferdi Zeyrek'in son durumu: Üç dakika boyunca akıma maruz kaldı

Haber Merkezi

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de umutla beklediklerini söylemişti.

Olaya ilişkin ilk incelemede dikkat çeken bulgulara ulaşılırken, vatandaşlar Zeyrek'in durumunu da yakından takip ediyor.

ÜÇ DAKİKA BOYUNCA AKIMA MARUZ KALDI

Zeyrek'in tedavisi 57 saati aşkın bir süredir yoğun bakımda sürüyor.

Başkan Zeyrek, üç dakika boyunca akıma maruz kaldı.

Zeyrek, cihaza bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Organ hasarlarının düzeltilmesine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Ciddi bir organ hasarı olduğunu kaydeden doktorlar, sürecin oldukça zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.

Doktorların bugün 11.00'de yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

"SÜREÇ HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Hastaneden son açıklama dün yapılmıştı.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Tedavi desteği devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir." dedi.

Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu kaydeden Topçu, "Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı karşımızda." şeklinde konuştu.

Tüm hekimlerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini anlatan Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli olan bilim insanlarıyla da bir grup kurarak, tedavinin yönlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu." dedi.

İKİ KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, "Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır." dedi.

TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ

Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.

Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür." dedi.

Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

ARIZAYI GİDERMEK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek istedi.

Elektrik kaçağı nedeniyle akılma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu.

48 yaşındaki Zeyrek, 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastaneye kaldırıldı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TELEFON

Gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı.

Her iki isim de Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.