Fethi Sekin şehit düştüğü yerde karanfillerle anıldı

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 9'uncu seneidevriyesinde unutulmadı.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü, şehidin kabri başında dualar etti.

Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ndeki programa geçildi.

Külliyede İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve dayısının konuşmalarının ardından sona erdi.

"ŞÜKRAN VE SAYGIYLA ANIYORUM"

Programda konuşan Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, "İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük facianın önüne geçen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine adını yazdırmıştır.

Vatan millet sevdasının simge isimlerinden biri olan şehit Fethi Sekin, beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş, masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstünü olan şehadet mertebesine yürümüştür.

Bu ülkenin kahramanları bitmez. Kanlarını ve canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şehadet sayan aziz milletimiz bu topraklar üzerine hain emeller peşinde koşanlara her zaman gereken cevabı vermiş, vermeye de devam edecektir.

Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu inançla İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını yazdığı kahramanlık destanıyla engelleyerek tüm Türkiye'nin kalbine adını yazdıran şehit Fethi Sekin'i, şehadetinin 9'uncu yılında şükran ve saygıyla anıyorum." dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALIYIZ"

Şehidin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yapılacak olan bombalı araç saldırısını bertaraf ederek büyük bir katliamı önlediğinin altını çizen Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, "Bu saldırıyı gerçekleştirmek isteyen terör örgütleri birinci olarak FETÖ örgütü, ikinci PKK ve onların iş birliği olan DHKPC'ye yatırdılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bir şehit yakını olarak böylesi olayların olmayışı ve ülkemizdeki düzenin sağlanması bakımından her birimize düşen görevi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.