Fethiye-Ölüdeniz yolunda tatilciler, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

Yaz tüm hızıyla devam ediyor.
Vatandaşlar ise yazın son ayını değerlendirmek için Muğla'ya akın etmeye başladı.
Fethiye-Ölüdeniz yolunda, tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk görüntülendi.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Muğla'da Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
EKİPLER HATALI SOLLAMA YAPANLARA GÖZ AÇTIRMADI
Kara yolunda devriye gezen motorize ekipler ise hatalı sollama yapan sürücülere ceza kesti.
Ayrıca kara yoluna hatalı park yapan araçlar da çekici vasıtasıyla kaldırıldı.