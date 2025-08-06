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Fethiye-Ölüdeniz yolunda tatilciler, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

Muğla'da Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilcilerin bölgeye gelişi sürerken, ekipler ise önlem aldı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 16:06

Yaz tüm hızıyla devam ediyor. 

Vatandaşlar ise yazın son ayını değerlendirmek için Muğla'ya akın etmeye başladı. 

Fethiye-Ölüdeniz yolunda, tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk görüntülendi. 

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Muğla'da Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

EKİPLER HATALI SOLLAMA YAPANLARA GÖZ AÇTIRMADI

Kara yolunda devriye gezen motorize ekipler ise hatalı sollama yapan sürücülere ceza kesti.

Ayrıca kara yoluna hatalı park yapan araçlar da çekici vasıtasıyla kaldırıldı. 

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