Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim

Terörsüz Türkiye komisyonu, bugün İmralı gündemi ile toplanıyor.

İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği yönünde kararın alınacağı toplantı öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kısa bir açıklama yaptı.

MHP'DEN İMRALI'YA YILDIZ GİDECEK

Toplantıya giderken Meclis önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feti Yıldız, "Bunu söylememde sakınca yok herhalde. İmralı'ya partim adına ben gideceğim." dedi.

Komisyonda açık oylama yapılması gerektiğini de söyleyen Yıldız, şöyle devam etti;

"OYLAMA YAPARIZ"

"Komisyondan tamam kararı çıkar. İçeride oylamanın olması lazım. Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak bir oylama yaparız. Ama nitelikli çoğunluk aranmaz. kanun teklifi değil.

"CHP'NİN KATKILARI ÖNEMLİ"

CHP'nin kendi takdirleri. Biz katılsınlar isteriz, oy birliği ile karar alınsın isteriz. Türkiye'nin en köklü partisi. Yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli.

"4-5 MİLLETVEKİLİ OLUR"

Ama elbette biz gideriz. Gidiyoruz demekle gidilmez, bunun bir izni var. Bakanlığa bildirilecek. İzin alınacak. 4-5 milletvekili olur. Her partiden bir milletvekili.

MHP'den ben gideceğim. Gülistan Hanım da gidecekmiş. Komisyonda açık oylama yapılmalıdır. Gizli oylamaya gerek yok, mesele ciddidir."