Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geldi.

"KESİNLİKLE UZLAŞIRIZ"

Toplantıya girerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli.

"BENİM SÖYLEDİĞİM İNFAZ KANUNU"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur anlaşırız. İnfaz düzenlemesi yaptık.

Benim söylediğim infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur, yamalı bohça olmaz." açıklamasında bulundu.

"50 BİN KİŞİ ÇIKIYOR"

Feti Yıldız, "İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak." dedi.