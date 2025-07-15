FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin izleri 9 yıldır korunuyor

Türk milletinin kararlılığıyla bastırılan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti...

O karanlık gecede Türkiye’nin dört bir yanında demokrasi uğruna canlar verilirken, hedef alınan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ!

FETÖ'ye bağlı suikast timi, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı oteli hedef alarak, Cumhurbaşkanı'nın otelden ayrılmasından kısa süre sonra saldırı düzenledi.

O gece yaşananlar, sadece Türk demokrasi tarihine değil, Marmaris’teki otele de derin izler bıraktı.

KARA GECENİN 9 YILDIR SİLİNMEYEN İZLERİ

FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda 9 yıldır darbecilerin yaşattıklarını göstermek için onarılmıyor.

Saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, görüntülendi.

TEMİZLİK DAHİ YAPILMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor.

Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

18 KURŞUN İZİ

Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalarda darbecilerin hain saldırısının boyutları görülüyor.

Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

2 ŞEHİT VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümdeki yerde seccadelerin serili olması, toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca karşı koyduğu oteldeki bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.