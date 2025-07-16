FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

FETÖ ile mücadele tam gaz devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
8 GÖZALTI
Bu kapsamda 3'ü aktif, 5’i ihraç toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.