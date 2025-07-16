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FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3’ü aktif, 5’i ihraç toplam 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 08:58
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

FETÖ ile mücadele tam gaz devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

8 GÖZALTI

Bu kapsamda 3'ü aktif, 5’i ihraç toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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