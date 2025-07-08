FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına 8 ilde eş zamanlı operasyon

FETÖ ile mücadele sürüyor...

Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin operasyon düzenlendi.

25 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunca, yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

6'SI AKTİF ÇALIŞAN

Şüphelilerden 19’unun Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı, 4’ünün ilgili kurumda, 2’sinin ise farklı kurumlarda aktif çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, incelenen ByLock mesaj içeriklerinde örgütsel faaliyetlerine ilişkin yazışmalar yaptıklarının görüldüğü, alınan etkin pişmanlık ifadelerinde de bu faaliyetlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı, ayrıca ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu, şüphelilerden 19’unun Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı, 4’ünün ilgili kurumda, 2’sinin ise farklı kurumlarda aktif çalışma kaydı bulunduğu anlaşılmakla toplam 25 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 08.07.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.