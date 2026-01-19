FETÖ'nün 'MİT tırları kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hain yapı...

FETÖ, 17-25 Aralık kumpasının ardından 19 Ocak 2014 tarihinde tekrar bir kumpas girişiminde bulundu.

TOPLANTILARDA PLANLANDI

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin operasyon FETÖ'cü askerler ve örgütün sözde "sivil imamları" tarafından 2013 yılında Diyarbakır ile Nevşehir'de düzenlenen toplantılarda planlandı.

Operasyon, o dönem öğretmen olan sözde FETÖ imamı Mustafa İlhan'ın ihbarıyla başlatıldı.

FETÖ'CÜ ASKER VE POLİSLER DURDU

İhbar üzerine, Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te, Adana Ceyhan'da ise 19 Ocak 2014'te Suriye'ye giden MİT'e ait yardım tırları, FETÖ mensubu özel yetkili savcının talimatı üzerine jandarma ve polis ekiplerince durduruldu.

Dönemin Hatay valisinin, araçların MİT'e ait, personelin de MİT görevlisi olduğunu belirten yazısı üzerine jandarma tarafından aranmadan tırın yola devam etmesine izin verildi.

Dönemin özel yetkili savcısı Özcan Şişman'ın Kırıkhan'a gitmesiyle tırın önü bu defa polislerce kesilirken, savcının operasyon ısrarı üzerine bölgede bulunan MİT personeli "acil" koduyla tırın olduğu yere yönlendirildi, emniyet personeli il emniyet müdürünün talimatıyla geri çektirildi.

Bölgeye gelen MİT personelinin kol kola girerek tırın arka kapısına sıralandığı olayda söz konusu tır, MİT görevlilerinin çabası sonucu Suriye'ye gidebildi.

Ayrıca devrilen Baas rejiminin görev sürecinde, dönemin Suriye Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından 5 Haziran 2015'te Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekretere sunulan mektupta, BM'ye şikayet edilen Türkiye savaş suçlusu olarak gösterilmeye çalışıldı.

KUMPASÇILARIN YARGILANMASI

Operasyonda ve tırların aranmasında görev alan cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıoğlu, 15 Ocak 2015'te Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) görevden uzaklaştırıldı.

Olaya ilişkin 33 askeri personel hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu dava, 30 Kasım 2015'te Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde olay kapsamında görülen 5 sanıklı başka bir dosyayla birleştirildi.

Kamuoyunda "Tevhid-Selam" olarak bilinen sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü"ne yönelik soruşturmada usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi üzerine yürütülen kumpas soruşturmasında, MİT'e ait tırların durdurulması eylemiyle ilgili dönemin Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Aydın, eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, 29 Kasım 2015'te tutuklanırken, İbrahim Aydın daha sonra tahliye edildi.

Bu kişilerin de aralarında bulunduğu 23 tutuklu askeri görevli hakkındaki dava, 14 Nisan 2016'da Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki MİT tırları davasıyla birleştirildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince 54 sanığın yargılandığı dava, 28 Haziran 2018'de karara bağlandı.

Daire, 4 yıl 7 aydan 26 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılan sanıkların, "anayasayı ihlal" ile "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından beraatine karar verdi.

"MİT TIRLARININ DURDURULMASI, DOĞRUDAN HÜKÜMETİ VE MİT'İ HEDEF ALDI"

Gerekçeli kararda, "MİT tırlarının durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu" kaydedildi.

Eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 sanığın hapis cezaları, Yargıtay Genel Kurulunca 2 Temmuz 2021 tarihinde onandı.

Eski Tuğgeneral Celepoğlu'nun avukatının da aralarında bulunduğu 4 avukat hakkında Can Dündar'a ait olduğu iddia edilen bir evi, MİT tırlarına ait görüntüleri yayınlaması karşılığında fahiş fiyatla satın aldığı iddiasıyla 17 Şubat 2016'da gözaltı kararı verildi.

Ayrıca sanık Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağladığı öne sürülen avukat Deniz Akbulut da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

MİT tırları soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tırların durdurulması konusunda jandarma görevlilerine talimat verdikleri iddiasıyla 34 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada, 9 Ağustos 2016'da 9 kişi gözaltına alınırken, bir üsteğmen tutuklandı.

SAVCILARIN AVUKATININ EVİNDE "DEVLET SIRRI" NİTELİĞİNDE 13 ÇUVAL EVRAK BULUNDU

Savcılar Süleyman Bağrıyanık, Özcan Şişman ve Aziz Takçı'nın avukatı Alp Değer Tanrıverdi, 8 Eylül 2016'da tutuklanırken, Tanrıverdi'nin evinde yapılan aramada "devlet sırrı" niteliğindeki 13 çuval evrak bulundu. Tanrıverdi, yargılandığı davada, 18 Ocak 2019'da "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MİT'e ait tırı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu ise gözaltına alınması sonrasında 20 Nisan 2017'de tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tırların durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ'nün sözde "sivil imamı" 11 kişiyle bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkındaki yeni iddianame, 4 Temmuz 2017'de tamamlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kapalı olarak görülen yargılamada, dava dosyası, 50 sanıklı olarak yetkisizlik kararıyla 11 Haziran 2018'de Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu 30 Ekim 2019'da açıklanan kararda, 27 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

İHANET KAYITSIZ KALMADI

Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay'da da yargılama olduğu için reddedilirken, firari 10 sanığın dosyası ayrıldı.

FETÖ'de sözde "MİT tırlarını durduran subayların imamı" olduğu tespit edilen firari sanık Süleyman Gürbüz, "darbeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "casusluk" suçlarından 20 Eylül 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklardan dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ise 13 Temmuz 2018'de Ankara'da gözaltına alındı.

Eski CHP milletvekili Eren Erdem, MİT tırları belgelerine ilişkin bir televizyonda yaptığı açıklamaların ardından "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Erdem, "MİT tırları belgelerini bana kargoyla Bülent Tezcan gönderdi" şeklinde beyanda bulundu.

15 TEMMUZ 2016'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNDE YAKALANAN FETÖ'NÜN SÖZDE İMAMI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten ve başarısız olmaları üzerine kaçarken yakalanan FETÖ'nün sözde sivil imamlardan Nurettin Oruç'un, MİT tırları kumpasını organize edenlerden olduğu da belirlendi. Oruç'un da bulunduğu 23 şüpheli hakkında 16 Ocak 2019'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin haberin Aydınlık gazetesinde çıkmasıyla ilgili yargılanan iki sanık hakkındaki davada, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan düşme kararı verildi.

Hatay Kırıkhan'da olayla ilgili jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen sözde FETÖ imamı Mustafa İlhan, 15 Mart 2018'de Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.

İlhan ifadesinde, ilde jandarmadan sorumlu "mahrem imam" olduğunu, olayda rol aldığını ve talimatı "Halil Müdür" kod isimli FETÖ mensubundan aldığını itiraf etti. İtiraflar üzerine 19 Mart'ta Gümüşhane'nin Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. tutuklanırken, itirafçı İlhan hakkındaki iddianame, 25 Mart'ta tamamlandı.

FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Ocak 2021'de kabul edildi.

KUMPASIN TALİMATI FETULLAH GÜLEN'DEN

İddianamede, sanıkların örgütün sözde "üst düzey" yöneticileri olduklarına ve elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT tırlarını durdurduklarına işaret edilerek, 2'şer kez müebbet ve 50 yıl beşer ay hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme, ilk celsesinde 9 firari sanığın dosyasını ayırırken, karar duruşmasında FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sanıklardan örgütün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da arasında olduğu 9 sanıktan 6'sını 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan birinin beraatine, 2'sinin de mükerrer yargılama nedeniyle haklarındaki davanın reddine karar verildi.

MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığın 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Ekim 2023'te karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlandıktan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

Daire, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan eski jandarma kurmay albay Ömer Arık'ın 15 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da FETÖ'nün "sivil imamı" oldukları iddia edilen sanıklardan Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş'ın 10 yıl 15 ay, Hatay'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen Mustafa İlhan'ın 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldığı hükmü onadı.

Operasyona ilişkin bazı davaların kararları Yargıtay tarafından onanırken, bozma kararı verilen bazı dosyaların yerel mahkemelerde görülmesine devam ediliyor.

FETÖ ÜYESİ ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN YAKALANMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Mart 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgelerle istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G.'nin yakalandığını bildirdi.

Milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Yerlikaya şunları kaydetti:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G, düzenlediğimiz operasyonla Ankara Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı.

CAN DÜNDAR'IN YAYINLADIĞI GÖRÜNTÜLER

Cumhuriyet gazetesinde, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın imzasıyla 29 Mayıs 2015'te "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla bir haber yayınlandı.

Görüntülerde, durdurulan MİT tırları ve ilaç kutularının altından çıkan havan topu mermileri ile diğer mühimmatların görüldüğü öne sürüldü. Haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Dündar ve dönemin Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında soruşturma başlatıldı.

Dündar ve Gül, 26 Kasım 2015'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek, açıklamak" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından tutuklandı.

O dönem ABD Başkan Yardımcısı olan eski ABD Başkanı Joe Biden, 22 Ocak 2016'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Dündar'ın eşi Dilek ve oğlu Ege Dündar ile görüştü.

Dündar ve Gül hakkında, 27 Ocak 2016'da 35'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, "Amaçları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'nin terör örgütlerine yardım ettiği yönünde ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmak, hükümeti terörle ilişkilendirmek ve görevini yapamaz hale getirmekti." ifadeleri kullanıldı.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince iddianamenin 5 Şubat 2016'da kabul edilmesiyle dava süreci başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 25 Şubat 2016'da Dündar ile Gül'ün, "kişi hürriyeti ve güvenliği", "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" ile "basın hürriyeti" haklarının ihlal edildiğine karar vermesi sonrasında iki sanık "yurt dışına çıkış" yasağıyla tahliye edildi.

Dava sürecinde ise görüntüleri dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu'nun Dündar'a verdiği iddiaları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları olayına ilişkin görüntüleri, devlet sırrı olduğunu bile bile Can Dündar'a vererek, "FETÖ'ye yardım etmek" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi TBMM'ye gönderdi.

Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, Dündar'ı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırdı.

Dündar ve Gül'ün, "darbeye teşebbüs" suçundan beraatine karar veren mahkeme, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan ise dosyanın ayrılmasına hükmetti.

ENİS BERBEROĞLU'NUN YARGILANMASI

Berberoğlu hakkında 1 Eylül 2016'da MİT tırlarının görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle, "devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, Dündar ve Gül'ün, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan yargılandığı dosyayla birleştirildi.

Olayla ilgili soruşturmada Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında, 31 Mart 2016'da gözaltı kararı verildi ve Dündar için yakalama emri düzenlendi. Dündar'a 3 Kasım 2016'da Almanya'nın geçici pasaport verdiği öğrenildi.

Karara bağlanan davada Berberoğlu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun, "örgüte yardım" suçundan ise dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

Heyet, 4 Ekim 2017'de, Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun "örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davayı, aynı olaya ilişkin Aydınlık gazetesinde çıkan haberle ilgili, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 2 sanığın yargılandığı dosyayla birleştirdi.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen İstanbul Bölge Mahkemesi, 9 Ekim 2017'de Berberoğlu'nun cezasını bozdu.

ALMANYA'DAN CAN DÜNDAR'IN İADESİ İSTENDİ

Can Dündar'ın yargılandığı davada ise cumhuriyet savcısı, 14 Ekim 2020'de açıkladığı mütalaasında "siyasal veya askeri casusluk" ile "terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de, firari sanık Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi durumunda "kaçak" sayılacağı ve mal varlığına el koyulacağına yönelik karar aldı. Mahkeme, 7 Ekim 2020'deki ara duruşmasında, 15 gün içinde teslim olmayan Dündar'ın "kaçak" sayılarak, mal varlığına el konulmasına hükmetti.

Firari sanık Can Dündar, 23 Aralık 2020'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütüne (FETÖ) yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Dündar'ın, her iki suç yönünden hükümle birlikte tutuklanması, hakkında kırmızı bülten çıkarılması ve iade talepnamesi işlemlerine başlanılmasına hükmetti.

Kırmızı bültenle aranmasına karar verilen Can Dündar, 30 Aralık 2022'de İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde güncelleme yapılmasıyla beraber gri kategoriye eklendi.

Yargıtay'ın, Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütüne (FETÖ) yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyası üzerindeki temyiz incelemesi sürüyor.

BERBEROĞLU VE GÜL'ÜN DOSYASI YENİDEN YEREL MAHKEMEDE

Enis Berberoğlu ile Erdem Gül hakkındaki MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 2023'te yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Mahkeme, sanık Enis Berberoğlu hakkında "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan dava açılmış olsa da, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlığını tekrardan kazandığı gerekçesiyle yargılamanın durmasına karar verdi.

Heyetin karar kesinleştiğinde sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesinin istenmesini kararlaştırırken, sanık Erdem Gül'ün dosyası ayrıldı.

Sanık Gül yargılandığı davada, 28 Şubat 2024'te, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay'ın, Erdem Gül'ün 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyası üzerindeki temyiz incelemesi sürüyor.