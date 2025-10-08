Feyza Altun'un "Gözaltında değilim" dediği sırada polis kapısını çaldı

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan isimlerden olan Feyza Altun, gözaltında olmadığını söyledi.

İTİRAZ ETTİ, "İSMİM YOK" DEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında işlem yapılan isimler arasında olan avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı.

Altun, adının listede yer almasına tepki göstererek duruma itiraz etti ve Saymaz’la iletişime geçti.

TELEFONDAYKEN KAPI ÇALDI

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı ve gözaltına alındı.

"POLİSLER GELDİ, GÖZALTINA ALINIYORUM"

O anları anlatan İsmail Saymaz, "Feyza Altun ismini sosyal medya hesabımda paylaştım. Sonra beni aradı 'Ben evimde oturuyorum niye ben gözaltına alınayım?' dedi. Ben de tweet'imi güncelledim. Sonra bana gelen listede Feyza Altun yine vardı.

Tam o esnada Feyza Altun aradı bir daha. 'Bu liste ne listesiymiş, ben niye yer alıyorum? Bir iki defa Dilan Polat'la oturduk diye bir yakınlığımız mı olacak ki gözaltına alınıyorum?' dediği anda kapı çaldı. Kapıyı açtı 'Polisler geldi' dedi." ifadelerine yer verdi.