Abone ol: Google News

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Simge Sağın'ın menajeri açıklama yaptı

İstanbul'da haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ünlü isimlerin arasında adı geçen şarkıcı Simge Sağın hakkında gözaltı kararı verildiği iddiaları, menajeri Özgür Aras tarafından yalanlandı. Aras, yaptığı açıklamada herhangi bir resmi tebligatın olmadığını belirtti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 10:10
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Simge Sağın'ın menajeri açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturmasında, birçok ünlü isim gözaltına alındı.

Aralarında İrem Derici ve Hadise'nin de bulunduğu soruşturma kapsamında ismi geçenlerden biri de Simge Sağın oldu.

MENAJERİ DURUMU YALANLADI

Sağın'ın da soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi sosyal medya kullanıcıları arasında yayılırken, ünlü şarkıcının menajeri açıklama yaptı.

Menajeri Özgür Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tebliğ edilmiş herhangi bir konunun bulunmadığını ifade etti.

"BİZE TEBLİĞ EDİLMİŞ BİR KONU BULUNMAMAKTADIR"

Aras, açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

Simge, bir haftadır Amerika'da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır. Avukatımız konunun takibinde.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Hadise ve İrem Derici de gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan İrem Derici'nin nişanı olduğu ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan İrem Derici'nin nişanı olduğu ortaya çıktı

Gündem Haberleri