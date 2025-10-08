Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Simge Sağın'ın menajeri açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturmasında, birçok ünlü isim gözaltına alındı.

Aralarında İrem Derici ve Hadise'nin de bulunduğu soruşturma kapsamında ismi geçenlerden biri de Simge Sağın oldu.

MENAJERİ DURUMU YALANLADI

Sağın'ın da soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi sosyal medya kullanıcıları arasında yayılırken, ünlü şarkıcının menajeri açıklama yaptı.

Menajeri Özgür Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tebliğ edilmiş herhangi bir konunun bulunmadığını ifade etti.

"BİZE TEBLİĞ EDİLMİŞ BİR KONU BULUNMAMAKTADIR"

Aras, açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı: