Yılmaz Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FETÖ'nün yargısal darbeye teşebbüsü 17-25 Aralık'ın üzerinden 12 yıl geçti...

Devlete diz çöktürmek hain örgüte karşı mücadelenin fitili bu tarihlerde ateşlendi.

BAKAN TUNÇ'TAN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 12 yıl önce girişimde bulunduğu 17-25 Aralık kumpasına ilişkin paylaşım yaptı.

Milletin ortak iradesinin, hukuk ve demokrasi dışı tüm kirli planları boşa çıkardığını belirten Tunç, ülkenin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü her 10 yılda bir kesmeye çalışan vesayetçi zihniyetin hain operasyonlarından birinin de 17-25 Aralık hain darbe girişimi olduğunu hatırlattı.

"KİRLİ SENARYOLARI TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATTIK"

Bakan Tunç, şunları kaydetti: