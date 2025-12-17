Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda kırmızı bülten kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet kasası soyuldu...

Adli emanetlerde yapılan bu soygun gündemdeki yerini korurken, zaman ilerledikçe soygunu yapan isim de netleşti.

Adli emanetlerde soygunu gerçekleştiren Erdal Timurtaş'ın, eşi Esma Timurtaş ve çocukları ile İngiltere'ye kaçtığı öğrenildi.

BÜRO SORUMLUSU TUTUKLANDI

Emanet bürosundan 147 milyon TL değerinde 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalan büro çalışanı Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ile İngiltere’ye kaçarken, büro sorumlusu şüpheli Kemal Demir ise tutuklandı.

DİKKAT ÇEKMEDEN ALTIN VE GÜMÜŞÜ ADLİYEDEN ÇIKARDI

Zanlı Erdal Timurtaş’ın, büroda 3-18 Kasım tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandığı ve dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttığı belirlendi.

Bu gelişmelerin akabinde de yeni bir son dakika daha geldi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre; emanet kasasındaki soygunda yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.

GÜNÜ GÜNÜNE HESAPLADI

Ayrıca Timurtaş, bürodaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti.

Zanlının, soygun tarihi olan 13 Kasım’ı da özellikle seçtiği ortaya çıktı.

13 Kasım’ın Milli Savunma Bakanlığı’na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, Timurtaş’ın bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

SAVCI ORTAYA ÇIKARDI

Soygunun ise aynı zamanda Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı olan Yavuz Engin’in yıllık izin dönüşünde, 1 Aralık’ta yaptığı anlık denetimde ortaya çıktığı tespit edildi.

Öte yandan Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Matar da soygun soruşturmasında tutuklanan Kemal Demir’in avukatlığını üstlendi.