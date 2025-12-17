Abone ol: Google News

Tuzla'da tersanede gemi yangını: Müdahale sürüyor

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan tersanede bir gemide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 13:03 Güncelleme:
  • Tuzla'da bir tersanedeki gemide yangın çıktı.
  • Yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara sıçradı.
  • İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor.

İstanbul'da korkutan yangın...

Tuzla'da Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DİĞER KATLARA SIÇRADI

Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

