Tuzla'da tersanede gemi yangını: Müdahale sürüyor

İstanbul'da korkutan yangın...
Tuzla'da Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
DİĞER KATLARA SIÇRADI
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.