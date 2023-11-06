Filistin'i destekleyen Bella Hadid'in işi elinden alındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...
Gazze'yi abluka altına alan ve masumları öldüren İsrail'e ise Filistinli manken Bella Hadid, sert tepki gösterdi.
Kariyerini kaybetme pahasına Gazze'yi desteklediğini söyleyen Hadid, işgalcilerin hedefi haline geldi.
İsrail'in yaptığı soykırıma göz yuman Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid’den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı.
Dior'dan skandal karar!
Konuyu gündeme taşıyan İsrail gazetesi Maariv, “Tam da şu anda birçok şirket İsrail’i desteklemekten kaçınırken İsrailli model May Tager, daha önce Bella Hadid’in yürüttüğü uluslararası marka Dior’un kampanyasına liderlik ediyor.” ifadelerini kullandı.
Haberde, markanın yeni kampanyasının resimlerinin Paris’te çekildiği, önümüzdeki günlerde zincirin dünya çapındaki tüm şubelerine ulaşacağı belirtildi.
İşgalcilerin hedefi: Bella Hadid
Bella Hadid, 2021 yılında da New York’taki Özgür Filistin yürüyüşüne katılınca da işgalcilerin hedefi olmuştu.
Tartışma, Fransız markası Dior’un Hadid’i yeniden güzellik elçisi seçmemesi yönündeki çağrılara yol açmıştı.
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