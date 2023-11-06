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Filistin'i destekleyen Bella Hadid'in işi elinden alındı

Filistin'i destekleyen Bella Hadid'in işi elinden alındı Dior, marka yüzü olan Bella Hadid yerine İsrailli manken May Tager'ı tercih etti. Hadid, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" dedi.