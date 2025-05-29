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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sürüyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden hava saldırılarında binlerce kadın, çocuk ve bebek hayatını kaybetti.

İsrail'in 24 Mayıs'ta hedef aldığı bir evde bulunan 10 kardeşten 9'u da yaşamını yitirdi...

HAVA SALDIRISIYLA YERLE BİR OLDU

Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar’ın evi, İsrail ordusunun hava saldırısıyla yerle bir oldu.

DOKTOR ANNE 9 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Evde bulunan 10 çocuğundan 9’u yaşamını yitirirken, saldırıda doktorun eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğu ağır yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıları sürerken dünya kamuoyundan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, soykırımcı İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktordan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

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"ALEVLER VE AÇLIK FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI BİR BİR YUTUYOR"

Riyad Mahsur, Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekerek şöyle konuştu:

Benim de torunlarım var, onların aileleri için ne kadar değerli olduklarını iyi bilirim. Filistinlilerin yaşadığı bu acılara tanık olup da, harekete geçme yüreğini gösterememek sıradan bir insanın dayanma gücünün çok ötesinde. Alevler ve açlık Filistinli çocukları bir bir yutuyor. İşte bu yüzden ister işgal altındaki topraklarda, ister diasporada, ister uzaktaki mülteci kamplarında Kaliforniya'dan dünyanın dört bir yanına dağılmış biz 14 milyon Filistinli bu kadar büyük bir öfke içindeyiz.

"9 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ, BU KALBİN DAYANAMAYACAĞI BİR DEHŞET"