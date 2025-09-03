Forbes milyarderler listesini açıkladı! Türkiye’den 4 isim listeye girdi

İş dünyasının nabzını tutan Forbes’un 2025 Dünyanın En Zengin Milyarderler Listesi, bu yıl dikkat çeken bir yükselişe sahne oldu.

1 Eylül 2025 tarihi itibariyle hazırlanan dünyanın en zengin milyarderler listesinde bu yıl dört Türk isim de yer aldı.

Forbes verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artışla 2,13 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu listede, küresel servet artışında ABD borsalarının güçlü performansının belirleyici rol oynadığı dikkat çekerken Türkiye'den dört iş insanı da kaydettikleri önemli servet artışlarıyla yer alması ilgi odağı oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ

Forbes’un 1 Eylül 2025 itibarıyla açıkladığı dünyanın en zengin 10 ismi şöyle:

1- Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

2- Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

3- Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

4- Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

5- Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

6- Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

7- Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

8- Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)

9- Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

10- Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

Söz konusu listeye dahil olan Türk iş adamlarının sıralaması işe su şekilde:

Murat Ülker: $5,4 milyar ile 731. sırada yer aldı.

Şaban Cemil Kazancı: $4,5 milyar ile 875. sırada yer aldı.

İpek Kıraç: $3 milyar ile 1322. sırada yer aldı.

Erman Ilıcak: $2,9 milyar ile 1336. sırada yer aldı.