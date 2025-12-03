Fransız basınından "Bayraktar KIZILELMA" paylaşımı: ABD dahil kimse yapamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransızlar KIZILELMA'yı öve öve bitiremedi...

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA ile Sinop atış alanında gerçekleştirilen testin insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçmesi, dünya basınında büyük ses getirdi.

BAYRAKTAR KIZILELMA FRANSIZ BASININDA

Fransız La Nouvelle Tribune gazetesi de KIZILELMA'yı gündemine taşıyarak, övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın bu hamlesiyle askeri havacılık tarihine geçtiğini belirten gazete, Türkiye'nin bu test ile küresel drone yarışında rakiplerine fark attığını kaydetti.

"BU, BUGÜNE KADAR BAŞKA HİÇBİR ULUSUN KAMUOYU ÖNÜNDE DOĞRULAYAMADIĞI BİR PERFORMANSTIR"

29 Kasım'da gerçekleştirilen testin tarihi bir dönüm noktası olduğunun altı çizilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

Ankara askeri havacılık tarihine adını yazdırdı. Bir Türk insansız hava aracı, jet motorlu bir hedefi uçuş halindeyken imha etti. Bu, bugüne kadar başka hiçbir ulusun kamuoyu önünde doğrulamadığı bir performanstır.

TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ BİR TEDARİKÇİ OLDUĞUNA İŞARET EDİLDİ

Söz konusu analizde, Ankara'nın 15 yıldan kısa bir sürede "bağımlı bir ithalatçıdan" dünyanın en sofistike hava sistemlerini tasarlayan bir ülkeye dönüştüğü kaydedilerek Bayraktar TB2'lerin; Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna'daki "korkutucu etkinliğinin" Türkiye'yi vazgeçilmez bir tedarikçi yaptığı anımsatıldı.

"TÜRKİYE BİR ADIM ÖNE GEÇTİ"

Dünyadaki İHA/SİHA yarışını da analiz eden La Nouvelle Tribune, şu sözleri sarf etti:

Bu uluslararası rekabette Türkiye, insansız hava aracıyla hava müdahalesini doğrulayarak bir adım öne geçti. Ankara; radar, füze ve platformun tamamının ulusal endüstriden çıktığı bu zincirde tam teknolojik hakimiyetini kanıtladı.

"KONVANSİYONEL BİR DRONE'DAN ZİYADE HAFİF BİR SAVAŞ UÇAĞINA" BENZEDİĞİ YORUMU

Ayrıca analizde, KIZILELMA'nın Mach 0.9 hıza ulaşabilmesi, 11 bin metre irtifada görev yapabilmesi ve TCG Anadolu gibi gemilere inip kalkma yeteneğine de dikkat çekildi.

"Konvansiyonel bir drone'dan ziyade hafif bir savaş uçağına" benzediği yorumunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde gökyüzünde bir testi daha başarıyla tamamlamıştı.

Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçmişti.