Friedrich Merz: Erdoğan'a teşekkür ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantı sırasında cumhurbaşkanına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulusal Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihbarat Şefi İbrahim Kalın, İletişim Direktörü Fahrettin Altun, Akif Çağatay Kılıç, Dış Politika ve Güvenlik Başkan Başkanlığı Danışmanı ve Adalet ve Kalkınma (AK) Parti Başkanı Halit Yerebakan'a eşlik etti.

Almanya Şansölyesi, görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

Merz, "Erdoğan'a, Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü için teşekkür ettim dedi.