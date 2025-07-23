Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? Biriktiren tapusunu alıyor...

Türkiye'de ev sahibi olmanın yolu değişiyor...

"Bir evim olsun" güvencesini isteyen vatandaşlar uzun zamandır yüksek fiyatlar ve fahiş faizlerle karşı karşıya.

Konut hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müjdeyi verdi.

Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini uygulayacak.

Detayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak proje ile vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulacak.

Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını duyuracak.

Vatandaşlar şimdiden "Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır" sorusunu araştırıyor.

İşte sürece dair bilgiler...

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR

Gayrimenkul projesi başlatan veya devam ettiren şirketler, projedeki bağımsız bölümleri küçük parçalara (sertifikalara) böler ve bu sertifikaları satar.

Yeterli sayıda sertifika alan kişiler, tapu devri yapılarak o bağımsız bölümün gerçek sahibi olur.

Yeterli sertifika alamayanlar ise sahip oldukları sertifikalar sayesinde, projenin değer kazanmasından pay alabilir. Bu sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görür ve alınıp satılabilir.

Konut projelerinde yer alan yüksek fiyatlı gayrimenkuller örneğin 0-200 TL arasında değere sahip sertifikalara bölünerek toplumun tüm kesimlerinin yatırım yapabilmesine imkân verir.

NE DEĞİLDİR

Gayrimenkul sertifikaları, sadece yeni başlayacak veya devam eden projelerde kullanılabilir; bitmiş projelerde satış için geçerli değildir.

Sabit getiri sağlamaz; tıpkı gayrimenkul fiyatları gibi, Borsa İstanbul’da işlem gören sertifikanın değeri piyasa koşullarına göre artabilir ya da düşebilir.

Vadesi olan bir yatırım aracıdır. Proje tamamlandığında, sertifika ya tapuya dönüştürülür ya da önceden belirlenen yöntemle değer üzerinden nakde çevrilir.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

İnşa edilecek bir konut projesindeki her bir daire kendi içerisinde paylara bölünecek.

Yatırımcılar bütçeleri doğrultusunda bu paylardan istediği kadar alabilecek.

Satın alınan her bir pay ise gayrimenkul sertifikası adı verilen bir belgeyle verilecek ve bu belge yatırımcının o projeden pay sahibi olduğunu kanıtlayacak.

Gayrimenkul sertifikaları bir inşaat şirketinin SPK izniyle çıkarılacak, her sertifika bir dairenin belirli bir metrekaresini temsil edecek.

Bir daireye ait sertifikaların tamamını toplayan yatırımcı ise o dairenin sahibi olabilecek.

Proje tamamlandığında sertifika sahibi yatırımcılar için iki seçenek olacak.

"Asli edim" olarak ifade edilen ilk seçenekte yeterli sayıda sertifikası olan yatırımcılar o projedeki dairenin sahibi olabilecek.

"Tali edim" olarak adlandırılan diğer seçenekte ise bir daire almak için yeterli sayıda sertifikası bulunmayan veya daire almak istemeyen yatırımcılar sertifikaların oranına göre yatırımlarını nakit olarak geri alabilecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI AMACI

1) Gayrimenkul sektörüne organize piyasalarda alternatif bir finansman ve yatırım aracı sunmak.

2) Konut edindirmenin yanısıra tek başına bir gayrimenkul alacak kadar birikimi olmayan fakat gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenleri yatırıma ortak etmek