Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Faik Çetiner'den acı haber...
Spor dünyasının başarılı isimlerden olan Faik Çetiner, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Çetiner'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.
FAİK ÇETİNER KİMDİR?
1956'da İstanbul'da doğan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun lan Çetiner, 1975 yılında Tercüman gazetesinde meslek hayatına başladı.
15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti.
1994 yılında, Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.
Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.
Son olarak Faik Çetiner, Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.