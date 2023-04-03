Gazeteci Sevilay Yılman'dan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına yorum: Seccade kutsal bir şey olsa yere serilmez Habertürk yazarı Sevilay Yılman, katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığını itiraf etmesine rağmen, yerde serili olan seccadeye inanmadığını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeli fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul'da düzenlenen bir iftar programının ardından burada fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'nun, yerde serili olan seccadeye ayakkabısıyla bastığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan kare, kısa sürede gündem oldu.

Nabızları yükselten kareye tepkiler de çığ gibi büyüdü.

"Seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm"

Bunun üzerine açıklama yapan CHP Lideri, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci kare geldi

Çok geçmeden aynı odada yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar ile çektirdiği fotoğrafta da seccadeye ayakkabılarıyla basması dikkat çekti.

6'lı masanın 3 ortağı sessiz

Söz konusu kare siyaset arenasına adeta bomba gibi düşerken, 6'lı masanın üç ortağı sessizliğe büründü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tepkilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nu adeta yalnız bıraktığı görüldü.

İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerde serili olan seccadeye basmanın günah olmadığını belirtti.

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"Onun seccade olduğuna inanmıyorum"

Gündemdeki yerini koruyan fotoğraf, televizyon programlarında da tartışılmaya devam ediyor.

Tv 100 ekranlarında Oğuz Haksever’in sunduğu Günün Gündemi programına katılan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığını itiraf etmesine rağmen, "Onun seccade olduğuna bile inanmıyorum. Seccade mi değil mi belli bile değil." sözleri ile CHP Lideri'ni savunmaya çalıştı.

"Seccade kutsal değil"

Sözlerini devam ettiren Yılman, şu ifadeleri kullandı: