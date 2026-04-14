Gaziantep Leblebili Kıtır Helva ile tescilli ürün sayısı 109'a çıktı

Türk mutfağı, lezzeti ve taşıdığı kültürel öğeleri sebebiyle tüm dünyada keyifle tüketilmeye devam ediyor.

Ülkenin kendine has lezzetleri, Avrupa Komisyonu'ndan tescil almayı sürdürüyor.

GAZİANTEP'İN LEBLEBİLİ KITIR HELVASI DA TESCİLLENDİ

Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden Gaziantep Leblebili Kıtır Helva, Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü yaklaşık 1 yıllık kapsamlı çalışmanın ardından tescillendi.

Kent kültüründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan Gaziantep Leblebili Kıtır Helva, genellikle atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra, özellikle misafir ağırlamalarında çay ve kahve ikramlarının yanında sunuluyor.

Ayrıca hediyelik olarak da tercih edilen ürün, festival, bayram ve özel günlerde yoğun ilgi görüyor.

ÜRETİMİ USTALIK VE SABIR GEREKTİRİYOR

Gaziantep’te uzun yıllardır üretilen ve ustalık gerektiren üretim süreciyle kentin gastronomi mirasına değer katmayı sürdüren ürün; susam, leblebi, beyaz şeker, su, çöven ekstraktı ve asitlik düzenleyici limon tuzu kullanılarak hazırlanıyor.

Kendine özgü üretim tekniğiyle dikkat çeken Gaziantep Leblebili Kıtır Helva, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.

Kısmen sert ve kırılgan yapısıyla öne çıkan ürün, leblebi ve susam taneleriyle zenginleştirilmiş beyaz krem tonlarındaki görünümüyle dikkat çekiyor.

Ürün, leblebi, susam ve şeker aromasıyla karakterize edilirken, yabancı tat ve koku içermemesi sayesinde özgünlüğünü koruyor.

GAZİ ŞEHİR COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISINDA TÜRKİYE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mutfağıyla uluslararası üne kavuşan Gaziantep, yeni tescille birlikte 109 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye'deki liderliğini sürdürüyor.

Araban Sarımsağı, Antep Baklavası, Menengiç Kahvesi, Antep Fıstık Ezmesi ve Gaziantep Lahmacunu, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili almaya hak kazandı.

Katma değeri ve istihdamı artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili çalışmaları devam ediyor.

Oğuzeli Nar Ekşisi, Antep Muskası, Antep Bulguru, Nizip Nanesi ve Nizip Mızar Havucu’nun tescil süreçleri sürdürülüyor.

YÖRESEL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARILMASI İÇİN PROJELER HIZLANDIRILIYOR

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep'e özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenerek korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla coğrafi işaret ve markalaşma projeleri hazırlanıyor.

Ürünlerin tanıtımını artırmak ve bilinirliğini güçlendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım sağlanıyor.

Ayrıca Gaziantep'te coğrafi işaret tescili üzerine çalışma yürüten diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonu da yine aynı daire başkanlığı tarafından sistemli şekilde yürütülüyor.