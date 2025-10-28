Gaziantep Valisi, Cumhuriyet Bayramı'nda özel gereksinimli gençleri ağırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugünden başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı'na özel çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de bu vesileyle makamında özel gereksinimli gençleri ağırladı.

YOĞUN PROGRAM ARASINDA SICAK VE SAMİMİ BİR MOLA

Kemal Çeber, makamında ağırladığı özel gençlerin ziyaretiyle ilgili bir video yayımlayarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Mutluluğu tarif edemem ama gösterebilirim. Mutlu Kafe'den arkadaşlar Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bana sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yoğun program arasında sıcak ve samimi bir mola... Sizi seviyoruz gençler!"

VALİLİKTE SAMİMİ ZİYARET

Görüntülerde, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in makamına gelen özel misafirlerin siyah-beyaz ve kırmızı renklerde bir örnek giyindiği, ellerinde Türk bayrakları ile bayramın coşkusunu yansıttığı görülüyor.

Salonda birlikte "Gaziantep" sloganları atıldığı, sımsıcak kucaklaşmaların yaşandığı bir ortamda gençlerden biri de temsili vali olarak makama oturdu. Ziyaret türküler söyleyerek devam etti.

Vali Çeber, yaşadığı anları paylaştığı videoda duygularını, “Benim bugüne kadar yaşadığım en güzel Cumhuriyet Bayramı konseri bu.” diyerek dile getirdi.