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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapımı tamamlanan Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi ile yapımı süren BÜSEM’de tamamlanan bölümleri açmak için Gazi şehre geliyor.

Gaziantep’te ticaretten sosyal hayata birçok alanda projeler üreten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vizyon projelerinden BÜSEM’de tamamlanan bölümleri ve Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla yapıyor. 13 Haziran Cuma günü Gazi şehre gelecek Cevdet Yılmaz, açılışlarla beraber bir dizi temaslarda da bulunacak.

BÜSEM İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM!

Kentte faaliyet gösteren birçok sektörü tek çatı altında toplayarak geniş iş alanları sunan 3 milyon 900 bin metrekare büyüklüğündeki Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) yükseliyor. Hem geniş iş alanları sunan hem de yeni istihdam yaratacak BÜSEM’de iş yerleri tamamlanıyor.

Nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçilerin yer alacağı BÜSEM, yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

BÜSEM’İN ALTYAPI VE ULAŞIMINDA BÜYÜK YATIRIM

Yükselen yeni iş alanları için ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve altyapı ağlarını güçlendiriyor. Ulaşımı daha etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla BÜSEM Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı. Kavşak tamamlandığında sanayi merkezine ulaşımı kolaylaştıracak ve ticari faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesine olanak sağlayacak.

BÜSEM’de 18 kilometrelik yeni imar yolları açılırken Küllü BÜSEM arasında ise 19 kilometrelik yol yapıldı. Öte yandan Bilek Yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayacak 3 bin 200 metrelik yeni bir yol açıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 6 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılay, SGDD-ASAM ve yerel sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi ise göç yönetimi alanında uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek çok paydaşlı bir yapısıyla ön plana çıkıyor.

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan ve gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli bireylerin, bu süreci insan haklarına saygılı, şeffaf, güvenli ve onurlu bir şekilde tamamlamalarını sağlamayı amaçlayan merkez, üç katmanlı bir yönetişim modeliyle çalışacak.

Merkez, geri dönüş sürecini yalnızca bireysel bir tercih olarak değil aynı zamanda bölgesel istikrarın bir parçası olarak ele alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu merkezle birlikte göç yönetiminde yerel sorumluluğun en güçlü örneklerinden birini daha hayata geçiriyor.