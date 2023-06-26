Gaziantep'in yeni valisi Kemal Çeber oldu Deprem felaketinin ardından uygulamaya koyduğu projeler ve Rize'deki görev süresi boyunca yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren Kemal Çeber, Gaziantep Valisi olarak atandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Deprem bölgesindeki üç il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.

Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Adıyaman Valiliği'ne ise Osman Varol layık görüldü.

Bu iki şehrin ardından Davut Gül'ün ardından Gaziantep Valiliği'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.

Bu makam için yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren eski Rize Valisi Kemal Çeber görevlendirildi.

Bilindiği üzere 5 yıldır Rize Valiliği görevini üstlenen Çeber, en uzun süredir görevi başında olan valiler arasında öne çıkıyordu.

Gerek kullandığı dil, gerekse yaptıklarıyla adından sıkça söz ettirdi

Gerek uygulamaya koyduğu faaliyetler gerekse kullandığı iletişim diliyle gönüllerde taht kuran Çeber, özellikle deprem döneminde yürüttüğü çalışmalarla büyük beğeni topladı.

Yaşanan felaket sonrası Gaziantep'in Nurdağı ilçesine koordinatör vali olarak atanan Çeber, Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, yapılan çalışmaları tek tek anlatmıştı.

Deprem felaketi sonrası uygulamaya koyduklarıyla büyük takdir topladı

Yaptıklarıyla bölgeyi kısa sürede ayağa kaldırmayı başaran Çeber, maddi anlamda gerçekleştirdiklerinin yanı sıra depremzedelerle kurduğu gönül bağıyla ses getirdi.

Rize'de ve deprem bölgesinde kurduğu örnek iletişim modeliyle örnek gösterilen Çeber, yine depremzede vatandaşlarımız için şehirde başlattığı 'Rize Tek Yürek' projesiyle bölgeye gidecek yardımları en güzel şekilde toparlayıp koordine etti.

Depremzede vatandaşlar için peş peşe projeler...

Çeber ayrıca, çay üreticilerinin dahil olacağı 'Filizlenen Çaylar Yuvanız Olsun' projesini de hayata geçirdi.

Böylelikle Rize başta olmak üzere tüm çay üreticilerini kapsayacak şekilde çay üreticilerinin sezon boyunca bağışladıkları miktar karşılığında deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa edilmesi planlandı.

Gözden Kaçmasın Rize Valisi Kemal Çeber, Filizlenen Çaylar Yuvanız Olsun projesini anlattı Haberin Detayları

Küçük Fatıma'yı kırmadı, muhabire kız istemeye gitti

Öyle ki Çeber'in yaptıkları sadece deprem bölgesiyle de sınırlı değil.

"Valiyi sınıfa getireceğim." vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nun vaadini yerine getirmek için okulu ziyaret etmekten geri durmadı.

Kendisinden ricada bulunan Rizeli vatandaşları bir an olsun bile kırmaktan imtina eden Çeber, kız istemesi talebinde bulunanları da geri çevirmedi okulların tatil edilmesini isteyen gençleri de.

Hal böyle olunca gönüllerde taht kuran Çeber'in yeni durağı Gaziantep'te neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.