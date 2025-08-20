Abone ol: Google News

Gaziantep'te 9 yaşındaki kız çocuğu, kamyonetin altında can verdi

Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki Emine Berut, yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 14:37

Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesi'nde sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, yol kenarında bulunan Emine Berut'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

KAMYONETİN ALTINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altından çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Berut’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

