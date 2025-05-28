İHA
Gaziantep'te skandal bir olay yaşandı.
Skandal olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda meydana geldi.
Okulda görev yapan kantinci, Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı.
VELİLER OKULA GELDİ
Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler, okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.
OKUL YÖNETİMİ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ
Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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