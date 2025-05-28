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Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı

Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapılırken, durumu öğrenen veliler ise okula gelerek şikayette bulundu.