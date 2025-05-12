İHA

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde alışverişten evine dönen motosikletli Süleyman Y., kavşakta A.T.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü A.T.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor