Gaziantep’te Türkiye’ye örnek okul öncesi eğitim modeli: Belediye yapacak MEB işletecek

Okul öncesi, eğitim zincirinde en önemli halkalardan biri.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ebeveynlerin önemle üzerinde durduğu okul öncesi eğitimini propaganda için istismar etti.

Belediyeler, sorumlu oldukları bölgelere eğitim kurumu kazandırmak için belli kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerekirken İBB tüm sorumluluklardan basit bir isim farkı ile kaçtı.

2019'dan bu yana 'sayısız kreş açtık' diyerek propaganda yapan İBB, aslında kreş binalarını ve gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tüm programı ve işleyişi Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakması gerekirken bunu yapmadı.

'OYUN EVİ' ADLANDIRMASI İLE DENETİM KAÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimlerinden ise 'Oyun evi' adlandırması ile kaçtı.

Durum böyle olunca denetimden uzak İBB kreşlerinde mide bulandıran skandallar patlak verdi. Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çocuklara şiddet uygulayan ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ö.D. çıkarıldığı mahkemece '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

İstanbul'da bu iğrenç vaka yaşanırken okul öncesi eğitimde belediyelerin rolünü en iyi şekilde yansıtan örnek olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öne çıktı.

Sosyal belediyecilikten eğitime, teknolojik altyapıdan insan odaklı projelere kadar birçok alanda hayata geçirdiği yatırımlarla dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde geliştirdiği özgün modelle Türkiye’ye örnek oldu.

"Gaziantep Modeli" olarak adlandırılan bu sistemde, okul öncesi eğitimin fiziki altyapısı belediye tarafından hazırlanırken, eğitim ve idari süreçler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Böylece görev ve sorumluluklar net bir biçimde ayrılıyor.

BELEDİYE ALTYAPIYI HAZIRLIYOR

Model kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitime yönelik tüm fiziki süreci üstleniyor.

Eğitim verilecek alanlar kreş niteliğine dönüştürülüp sınıfların tefrişatı yapıldı.

Güvenlik, ısıtma, donanım, temizlik ve işletme gibi ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor.

Yüksek maliyetli altyapı gereksinimleri de yine belediye eliyle tamamlandı.

EĞİTİM VE DENETİM MEB’E AİT

Fiziksel hazırlıkların ardından süreç Millî Eğitim Bakanlığı’na devrediliyor.

Bu merkezlere en yakın resmî okullardan öğretmen görevlendirmesi yapılırken açılan sınıflar, bağlı bulundukları okulun birer şubesi olarak faaliyet gösteriyor.

Eğitim müfredatı, idari yapı ve denetim süreçleri tamamen Millî Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülürken e-Okul sistemine dahil edilen sınıflar resmi statüye sahip.

ÜÇ AYRI MODELLE EĞİTİM DESTEĞİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitim hizmetlerini üç farklı model üzerinden sürdürüyor.

Mahalle Kreşleri kapsamında belediyeye ait alanlar okul öncesi eğitime kazandırılarak Millî Eğitim’e devredilirken kent genelinde 7 merkezde 22 şube hizmet verirken, yemek, temizlik ve işletme giderleri belediye tarafından karşılanıyor.

Gündüz Bakımevleri modeliyle, çalışan ailelere yönelik olarak 3–6 yaş grubundaki çocuklara tam gün eğitim sunuluyor.

5 ANA MERKEZ BULUNUYOR

Branş dersleriyle desteklenen bu merkezler, Millî Eğitim’e bağlı anaokullarının şubeleri olarak faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda 5 merkez bulunuyor.

Anaokulum Bahçemde Projesi ile site ve yerleşkelerin sosyal alanları okul öncesi eğitime kazandırılıyor.

Fiziki düzenlemeler belediye tarafından yapılırken, öğretmen görevlendirmesi ve idari süreçler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülürken proje, kent genelinde 11 noktada uygulamaya konuldu.

KAMU İŞ BİRLİĞİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL

Gaziantep Modeli, yerel yönetim ile merkezi idare arasında kurulan güçlü iş birliğiyle okul öncesi eğitimde sürdürülebilir bir yapı sunuyor.

Belediye altyapıyı ve fiziki koşulları sağlarken, Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kalitesini ve mevzuat uyumunu güvence altına alıyor.

Başkan Fatma Şahin’in vizyonuyla şekillenen bu yaklaşım, Türkiye genelinde örnek gösterilen bir model olarak öne çıkıyor.