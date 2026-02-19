Gazze Barış Kurulu ilk kez toplanıyor: 5 milyar dolardan fazla bağış bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Barış Kurulu'nun ilk resmi toplantısı bugün ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, toplantıda Gazze'nin yeniden inşası ve bölgeye insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde bağış açıklayacağını söyledi.

Kurulun misyonunun Gazze'nin ötesine geçeceği görüşünü benimseyen Trump, "Bence tüm dünyada barış hakim olacak" ifadesini kullanmıştı.

Üye ülkelerin toplantıya liderler veya üst düzey temsilcilerle katılması bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ BAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtmesi beklenen toplantıda Türkiye'nin Gazze'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin Gazze'de Filistin halkının haklarının korunmasını ve güvenliğinin sağlanmasını teminen tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini yinelemesi öngörülen Fidan'ın Batı Şeria'da İsrail'in baskılarına, artan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini teyit etmesi öngörülüyor.

Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, aynı zamanda Gazze Yürütme Kurulu'nda da temsil ediliyor.

GAZZE BARIŞ KURULU

23 Eylül 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı.

Söz konusu görüşmenin ardından Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, Barış Planı'nın ilk aşamasını ateşkes oluşturmuştu.

Barış Planı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin oluşturulduğu açıklanmıştı.

Aynı gün Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.