Gazze için tarihi zirvede niyet beyanı imzalandı: Kalıcı barışın geleceğine kendimizi adıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, imza töreninin öncesinde Trump tarafından karşılandı ve Trump'la burada bir süre sohbet etti.

Trump'ın katılımcı ülkelerin liderlerini karşılamasının ardından aile fotoğrafına geçildi.

NİYET BEYANI İMZALANDI

İmza töreni birçok ülkeden liderlerin de alana gelmesiyle başlarken törenin açılış konuşmasını Trump yaptı.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

"KALICI BARIŞIN GELECEĞİNE KENDİMİZİ ADIYORUZ"

Beyanda, "Her birey için hoşgörü, haysiyet ve fırsat eşitliği talep ediyoruz. Irk, inanç veya etnik kökene bakılmaksızın bölgenin herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hedeflerinin peşinden gidebileceği bir yer olmasını güvence altına alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölgede karşılıklı saygı ve ortak gelecek ilkelerine dayanan; barış, güvenlik ve ortak refah için kapsamlı bir vizyon peşinde olunduğu belirtilen beyanda, "Bu anlayışla Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı barış için kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için kolektif olarak çalışmayı, gelecek nesillerin barış içinde birlikte gelişebileceği kurumsal temeller oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Kalıcı barışın geleceğine kendimizi adıyoruz" denildi.