Mısır'da Gazze için düzenlenen tarihi zirvede imzalar atıldı

Mısır'da tarihi zirve...

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Zirveye katılan diğer liderler ise masanın arkasında kendileri için hazırlanan alanlara geçti.

TRUMP, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu.

Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı" dedi.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

ABD Başkanı Trump imzalar atıldıktan sonra şu ifadelere yer verdi:

Arkamdaki bu insanlar çok yardımcı oldular, arkamdaki bu insanlar dünyanın en iyi en güçlü en zengin liderleri. Her biriyle tanışma fırsatım oldu bazılarıyla daha iyi tanıyoruz birbirimizi ancak arkamdaki insanların her biri kendi ülkelerini çok seviyor.



Gazze'nin durumunu düzeltmek istediler elbette, dönüşmeye başladıkları andan itibaren her şey çok akıcı bir şekilde ilerledi. O kadar akıcı ilerledi ki kimse buna inanamadı. Şu an herkes çok mutlu. Başka anlaşmalar da yaptım ancak insanlar bunu umursadıkları kadar onu umursamadılar.



Belki de yıllar boyunca yapılamayacak, çünkü Orta Doğu'da yapılmış en büyük en karmaşık anlaşma. Orta Doğu 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine sebep olabilecek bir bölge, ve bu anlaşma ile bu olmayacak.

TRUMP GEÇ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin liderliğinde 20'den fazla lider Mısır'da Gazze için bir araya geldi.

Donald Trump'ın İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmanın beklenenden uzun sürmesi nedeniyle Mısır'a gelişi de gecikti. Zirve 3 saat gecikmeli olarak başladı.

NETANYAHU KATILACAK DENDİ, İPTAL EDİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılacağına dair İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Pazartesi günü bir açıklama geldi.

İlerleyen saatlerde ise bu planın iptal edildiği ve Netanyahu'nun dini bayram nedeni ile katılım sağlamayacağı duyuruldu.

ERDOĞAN REST ÇEKTİ

Netanyahu'nun katılım sağlayacağının açıklandığı saatlerde Mısır'a inmek üzere olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı ise son anda inişten vazgeçti.

Netanyahu'nun katılımının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Şarm el Şeyh Havalimanı'na indi.