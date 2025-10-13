Mısır'da Gazze Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkin rolü

Mısır'da tarihi bir zirve gerçekleştirildi...

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası esir takasları gerçekleştirilirken dünya liderleri ise Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Zirveye katılan diğer liderler ise masanın arkasında kendileri için hazırlanan alanlara geçti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Trump, zirvede Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "O gerçekten “sert bir adam”, ama benim dostum. Ve ne zaman ona ihtiyaç duysam, hep yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum." şeklinde sözler sarf etti.

ERDOĞAN'DAN 'NETANYAHU' RESTİ

Netanyahu'nun katılım sağlayacağının açıklandığı saatlerde Mısır'a inmek üzere olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı son anda inişten vazgeçmişti.

Netanyahu'nun katılımının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Şarm el Şeyh Havalimanı'na inmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'GAZZE' ELEŞTİRİSİ

Tarihi zirve dünya basınında olduğu gibi ülkemizde de dikkatle takip edildi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zirvede ABD, Katar ve Mısır liderleri ile 'Niyet Belge'sini imzalaması sonrası akıllara Özgür Özel'in açıklamaları geldi.

TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ: "FİLİSTİN'İN F'Sİ YOK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABD Başkanı Donald Trump ile zirvesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmiş ve zirvede Gazze'nin gündeme getirilmediğini söylemişti.

Özel, açıklamalarında şu sözleri sarf etmişti: