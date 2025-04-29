Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı 52 bin 365'e yükseldi

AA

Katil İsrail ordusu, soykırım yapmaya devam ediyor.

Gazze halkı saldırılara karşı savaş verirken, bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadelesini sürdürüyor.

SON 24 SAATTE 113 KİŞİ DAHA YARALANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 52 ölü ve 113 yaralının getirildiği kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI SAYISI 52 BİN 365'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 273 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 864 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.