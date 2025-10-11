Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek

Türkiye'nin öncülüğünde Hamas ile İsrail, Mısır'da ateşkes imzaladı.

Gazze'de ateşkes resmen başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün oldukça dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Gazze'de Türkiye'nin de aktif katkı verdiği anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız." demişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Gazze'de görev gücüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kapsamlı değerlendirmelerin ardından Meclis'e gönderileceğini açıkladı.

"HENÜZ BİZE İNTİKAL ETMEDİ"

Güler, konuyla ilgili bakanlıkların ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT çalıştığını söyledi.

"Detayı Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız çalışıyor. Hem karşılıklı ateşkes hem de devamında alınacak Gazze ve bölgesindeki tedbirlerle ilgili hususlar henüz bize intikal etmiş değil. Bu ay içerisinde süresi biten üç tezkeremiz var.

Belki bazıları devam etmeyebilir. Suriye-Irak tezkeresi, Lübnan tezkeresi, Orta Afrika ve Mali'ye yönelik tezkeremiz bu ay içerisinde Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Bunun da çerçevesini Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, oradaki özelliği, durumu, süresi, bu konuda ortaya bir teklif çıkacaktır, değerlendirme yapılacaktır.

Sonra Cumhurbaşkanlığımızın tezkeresi olarak Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Henüz daha erken, olayın başındayız. Katil, soykırımcı, zalim İsrail, anlaşmanın olduğu tarihte ve saatlerde bile maalesef Gazze'yi bombalamaya devam etmişti. İnşallah orada bu saldırganlık, bombalamalar da son bulur."

"TBMM OLARAK FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da dahil olmak üzere her platformda Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu, Filistin'in masumiyetini ve mağduriyetini ifade ettiğini aktaran Güler, Türkiye'nin bu konudaki desteğini devam ettireceğini vurguladı.

Türk milletinin Gazze halkının yanında olduğunu dile getiren Güler, "Biz bundan sonraki süreçlerde de Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve taleplere gerekli desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. TBMM, Gazi Meclis olarak Filistin halkının yanında olduğunu, saldırganlığın, zalimliğin bir an önce son bulması noktasında 6'ya yakın tezkereyi görüşmüş ve karara bağlayarak dünya kamuoyuna ilan etmiştir." dedi.