Gazze zirvesi öncesi Kahire'de patlama

Tüm dünya liderleri Mısır'da...

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da, ateşkes anlaşmasına imza atıldı.

Varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine serbest bırakıldı.

DÜNYA LİDERLERİ MISIR'DA GÖRÜŞECEK

Dünyanın gözü, esir takasına ve bir yandan da Mısır'a liderlerin buluşmasına dönmüş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu liderler, Mısır'da Gazze için bir araya geldi.

KAHİRE'DE PATLAMA YAŞANDI

Görüşmeye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı.

Liderlerin bir araya geleceği Kahire'de, bir patlama gerçekleşti.

Şehirde dumanlar gökyüzüne yükselirken patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.