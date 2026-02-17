Gazze'de açlık: Filistinli bebeğin yaşam mücadelesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze, İslam aleminin Ramazan iklimine girdiği bu günlerde yine zulmün başkenti...

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı şehir, ateşkese rağmen normale dönemedi.

Gazze Şeridi'nde halk; açlık, susuzluk, hijyen sorunları ve yetersiz tıbbi yardım gibi ciddi sorunların pençesinde adeta can çekişiyor.

CAN KAYBI ATEŞKESE RAĞMEN ARTIYOR

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmesine rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 63'e, yaralı sayısının da 171 bin 726'ya yükseldiği Gazze'de, gıda krizi nedeniyle açlık ölümleri devam ediyor.

Özellikle yeni doğan bebekler ciddi risk altında.

5 AYLIK BEBEK YETERSİZ BESLENMEDEN ÖLMEK ÜZERE

Gazze kentinin orta kesimindeki Yermuk bölgesinde yaşayan 5 aylık bebek Remzi Bahara, onlardan biri.

Küçük Remzi, gıda ve tıbbi tedaviye erişimdeki yetersizlik nedeniyle şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

AİLENİN TEK İSTEĞİ TEDAVİ İÇİN REFAH'TAN GEÇMEK

Remzi bebeğin ailesi, yeniden açılmasına rağmen sınırlı geçişlere izin verilen Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek bebeklerinin yurt dışında tedavi olabilmesi için bekliyor.

Tıbbi takviye ile gerekli ilaçların bulunmaması nedeniyle hastalığı komplikasyonlar geçiren ve sağlık durumu giderek kötüleşen bebek, ailesiyle kaldığı derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de Remzi bebekle aynı kaderi paylaşan yüzlerce çocuk bulunuyor.