Dünyada oruç süreleri ve 33 yıllık Ramazan ayı döngüsü

Ramazan ayının tüm bereketiyle ve manevi atmosferi ile yaşanmasına çok az kaldı.

Bu süreçte sadece Türkiye'deki zamanlar değil, tüm dünyadaki Müslümanların oruç süreçleri ve Ramazan ayının bundan sonraki takvimine dair bilgiler paylaşıldı.

Ramazan, 29 veya 30 gün süren kameri (Hicri) takvime dayandığı için her yıl 10 ila 12 gün daha erken başlıyor.

Müslümanlar, dünya genelinde Ramazan ayına 18 ya da 19 Şubat'ta başlamaya hazırlanıyor.

ORUÇ SÜRELERİ DÜNYA GENELİNDE 12 İLA 15 SAAT OLACAK

Dünya genelindeki 2 milyarı aşkın Müslüman için Ramazan'daki günlük oruç süresi, coğrafi konum ve yılın dönemine bağlı olarak değişiklik gösterirken süreler, yaklaşık 12 ila 15 saat şeklinde seyredecek.

Oruç tutma süreleri ülkelerin konumuna göre değişecek.

KUZEY YARIM KÜREDE ORUÇ SÜRELERİ ARTIYOR

Kuzey yarım kürede günler uzadıkça oruç süreleri artarken güney yarım kürede ise kademeli olarak kısalacak.

Türkiye de kuzey yarım kürede bulunuyor.

Bu Ramazan'da kış mevsimini yaşayan kuzey yarım kürede ilk gün oruç süreleri yaklaşık 12-13 saat olacak ve ay ilerledikçe bu süre kademeli olarak uzayacak.

Kuzey yarım kürede yaşayan Müslümanlar için bu yıl oruç süreleri geçen yıla göre biraz daha kısa olacak ve 2031'e kadar kademeli olarak kısalmayı sürdürecek.

GÜNEY YARIM KÜREDE İLK GÜN ORUÇ SÜRESİ 14-15 SAAT OLACAK

Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi güney yarım küre ülkelerinde ise ilk gün oruç sürelerinin 14-15 saate kadar çıkması, ay boyunca ise kısalması bekleniyor.

DÜNYA İSLAM BİRLİĞİ’NE GÖRE İLK GÜNDE DÜNYADA ORUÇ SÜRELERİ

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerinde başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, Ramazan'ın ilk gününde oruç süreleri, Türkiye'de 12 saat 23 dakika, Suudi Arabistan'da 12 saat 42 dakika, ABD'de 12 saat 25 dakika, İngiltere'de 12 saat 8 dakika, Finlandiya'da 11 saat 53 dakika, Pakistan'da 12 saat 30 dakika, Japonya'da 12 saat 27 dakika, İspanya'da 12 saat 23 dakika, Endonezya'da 13 saat 28 dakika, Brezilya'da 13 saat 47 dakika ve Güney Afrika'da 14 saat 13 dakika olarak hesaplandı.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ EN UZUN ORUÇ İZLANDA VE GRÖNLAND'DA

Ramazan'ın muhtemel son günü 19 Mart'ta oruç tutma süreleri, ayın başlangıcına göre değişkenlik gösterecek.

Hesaplamalara göre, Ramazan'ın son gününde İzlanda'nın Reykjavik kenti ile Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 3 dakika ile en uzun orucun tutulacağı öngörülüyor.

Ramazan'ın başında 15 saat 22 dakika ile en uzun orucun tutulacağı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ise bu süre, 2 saate yakın kısalarak 13 saat 46 dakika olacak.

2030'DA İKİ RAMAZAN OLACAK

Hicri takvimin 33 yıllık döngüsü nedeniyle Ramazan her yıl 10-12 gün daha erken başladığı için bu ay, 2030'da iki kez idrak edilecek. Buna göre Ramazan 2030'da önce 5 Ocak'ta, ardından 26 Aralık'ta başlayacak.

2031'DE KUZEY YARIM KÜREDE EN KISA ORUÇ SÜRESİ GÖRÜLECEK

2031'de kuzey yarım kürede en kısa, güney yarım kürede ise en uzun oruç süreleri görülecek.

2047'DE KUZEY YARIM KÜREDE EN UZUN ORUÇ SÜRESİ GÖRÜLECEK

Kuzey yarım kürede 2047'de en uzun oruç süreleri görülürken güney yarım kürede ise en kısa oruç süreleri yaşanacak.



