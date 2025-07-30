Gazze'de açlıktan ölümler sürüyor

İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı...

Gazze'de masumları öldüren ve yardım girişlerine de izin vermeyen İsrail zulmü, tüm dünyadan tepki görüyor.

İsrail'in yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de masumlar, açlıktan ölmeye başladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk, 7 ölüm vakasının kaydedildiği aktarıldı.

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İSRAİL, YARDIM BEKLEYENLERİ HEDEF ALIYOR

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru yakınlarında yardım almak için bekleyen Filistinli sivillerin üzerine ateş açtı.

İsrail'in söz konusu saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Refah bölgesinde yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.