Gazze'de ateşkes başladı

İsrail, Gazze'de 67 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.

22 yıldır süren soykırıma dünya sessiz kalmazken, Gazze'de acı dolu günler artık geride kalmak üzere...

Gazze'de aylarca süren saldırıların ardından İsrail, dün Hamas ile ateşkes masasına oturdu.

İsrail, Gazze'de ateşkesi kabul etti.

İMZALAR MISIR'DA ATILDI

Dün Türkiye'nin de görüşmelere katıldığı ateşkes anlaşması geçtiğimiz dakikalarda, Mısır'da imzalandı.

Mısır basını, ateşkesin imzalandığını duyurdu.

NETANYAHU KABİNESİNİ TOPLAYACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu, önce güvenlik kabinesini daha sonra hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak.

Ancak Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı bakanlardan Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmayı kabul etmediğini duyurdu.

İLK AŞAMADA 20 REHİNE SERBEST KALACAK

Anlaşmanın onaylanmasının ardından Hamas'ın, İsrailli esirlerin "tamamını" 13 Ekim Pazartesi teslim etmesi bekleniyor.

İlk 20 rehinenin pazar ya da pazartesi sabahı serbest bırakılacağı belirtildi.

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"

Beklenen ateşkes anlaşmasını ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde duyurdu.

"İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti:

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada "Bugün dünya için iyi bir gün" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü de duyurdu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Bu tarihi başarı için liderlerin birbirini tebrik ettiği" ifade edildi.

HAMAS'TAN TÜRKİYE, KATAR, MISIR VE TRUMP'A TEŞEKKÜR

Trump'ın açıklamasının ardından Hamas'tan da açıklama geldi. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz.

Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.