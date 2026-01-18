İzmir'de Menzil şeyhi izdihamı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Menzil cemaati Muhammed Saki El Hüseyni'nin İzmir’in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

YEŞİLYURT'TA YÜZLERCE KİŞİLİK KARŞILAMA

Menzil lideri İzmir Yeşilyurt semtine geldiği sırada yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Kalabalığın oluşturduğu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.

İZMİRLİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Olay, özellikle İzmirli kullanıcılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bölgede böylesine büyük bir topluluğun bir araya gelmesi farklı yorumlara neden oldu.

MUHAMMED SAKİ EL HÜSEYNİ KİMDİR

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni'nin torunu, Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni'nin yeğeni, Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin en büyük evladıdır. Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseynî, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin ilk halifesidir