İstanbul'a beklenen kar kapıda: Soğuk hava etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son verilere göre, İstanbul'u ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sistemi peş peşe uyarılarla kendini hissettiriyor.

Özellikle önümüzdeki beş günlük süreçte, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altına inmesi ve yağışların tipi değişmesi bekleniyor.

YER YER KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Bugün, İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur hakim olacak.

Sıcaklıkla 0 ile 5 derece civarında seyrederken, gece saatlerinden itibaren; özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde, yerel kar sağanağı geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

MGM ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) açıklamalarına göre, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü 1 ile 5 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor.

Soğuk havanın etkisini sürdüreceği ve karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLECEK

Salı günü sıcaklıkların 3 ile 7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın etkisini sürdüreceği; pus, sis ve yer yer karla karışık yağmur öngörülüyor.

SOĞUK HAVA KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Çarşamba ve Perşembe günleri yağış ihtimalinin azalacağı öngörülüyor.

Soğuk havanın ise kademeli olarak kendini hissettirmeye devam etmesi bekleniyor.

AKOM VE VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği ve AKOM, son günlerde peş peşe uyarılar yayınlayarak şu sözlerle vatandaşları uyardı:

"Pazar akşamından itibaren sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun."

Marmara'nın doğusu (İstanbul dahil) çok bulutlu bir hava altında kalırken, özellikle kentin yüksek ve kuzey ilçelerinde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer gibi) kar örtüsü oluşma ihtimali daha yüksek olarak görülüyor.

Şehir merkezinde ise karla karışık yağmurun baskın olması bekleniyor.

Yetkililer, sürücülerin zincir, kar lastiği ve acil durum ekipmanlarını hazır bulundurmasını, vatandaşların ise gereksiz seyahatlerden kaçınmasını öneriyor.

