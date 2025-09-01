Gazze'de bir çocuk daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'de masumları hedef alan İsrail, abluka altına aldığı kente yardım girişlerine de izin vermiyor.

Bu nedenle gıdaya ve ilaçlara ulaşamayan Gazzeliler, hayatlarını kaybediyor.

Gazze'de bir çocuk daha abluka nedeniyle ilaca ulaşamadığı için daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nde 4 yaşındaki Filistinli Hala el-Hanedi, skleroderma (deri sertleşmesi) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Nasır Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

TEDAVİSİ ENGELLENDİ...

Refah kenti sakinlerinde Hanedi, aylardır devam eden yetersiz beslenme, ilaç eksikliği ve uygulanan abluka nedeniyle yurt dışına tedavi amaçlı çıkışının engellenmesi sonucu giderek kötüleşmişti.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Hanedi için hastanede cenaze töreni düzenlendi.

Hanedi'nin yakınları üzüntü yaşadı.