Gazze'de bombalar atılmadan ilk sahur

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve binlerce masumun ölümüne neden olan soykırım, geçtiğimiz aylarda ateşkesle sonlandı.

Başta Türkiye olmak üzere arabulucu ülkeler sayesinde İsrail, ateşkes anlaşmasına imza atmayı kabul etti.

İLK HUZURLU SAHUR

İsrail'in ateşkese imza atmasının ardından Gazze'de masumlar, yıkıntıların arasında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Ramazan'ın başlamasıyla beraber de ilk kez Gazzeliler, bombalar olmadan sahur yapabilme imkanı buldu.

RAMAZAN'I COŞKUYLA KARŞILADILAR

Gazze Şeridi’nde Ramazan ayının yarın başlayacağının duyurulmasının ardından, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, Ramazan'ın gelişini sevinçle karşıladı.

Filistinliler, yıkımın ortasında sokaklara asılan Ramazan süsleriyle ayın manevi atmosferini yaşadı.