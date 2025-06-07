Gazze'de can kaybı 54 bin 772'ye yükseldi

İHA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor..

Devam eden saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

SON 48 SAATTE 95 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 95 kişinin hayatını kaybettiği, 304 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

110 KİŞİ YARALANDI

Yardım dağıtım noktalarında düzenlenen saldırılarda son 48 saatte 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 110 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım dağıtımı için belirlenen bölgelerde 27 Mayıs'tan bu yana İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a, yaralı sayısının ise bine yükseldiği kaydedildi.

TOPLAM BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Son verilerle birlikte İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozdu.

18 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 497’ye, yaralıların sayısı 13 bin 793’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 772’ye, yaralı sayısı 125 bin 834’e ulaştı.