Gazze'de çocuklar açlıkla mücadele ediyor

Gazze'de İsrail'in saldırıları sürüyor.

Gazze'yi abluka altına alan ve masumları öldüren İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.

Gazze'de özellikle çocuklar, yeterli beslenmeye ulaşamadıkları için açlıkla mücadele ediyor ve can veriyor....

6 BİN ÇOCUĞA YETERSİZ BESLENME TEŞHİSİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), haziranda İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 6 bin Filistinli çocuğa yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu duyurdu.

BİR BEBEK DAHA CAN VERMEK ÜZERE

İsrail'in yönelik saldırıları ve abluka nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Gazze'de 2 yaşındaki çocuk Yezen Ebu Ful'un, yetersiz beslenme nedeniyle durumu giderek kötüleşiyor.

HER GÜN KİLO KAYBEDİYOR

Gazze kentinin batısındaki Şati Kampı'nda ailesiyle birlikte yaşayan Ebu Ful, yetersiz beslenme nedeniyle her geçen gün kilo kaybı yaşıyor.