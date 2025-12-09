Gazze'de çocukların neşesi kalpleri ısıttı

- İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul ederek bölgeden çekildi.
- Bıraktığı yıkımın arasında yaşayan Gazzeli çocuklar, molozlarla kurdukları salıncaklarda sallanarak ümitlerini koruyor.
- Bu salıncaklar, savaşın ağır etkisinden kurtulmanın ve eğlenmenin bir yolu haline geldi.
İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etti.
İsrail, Gazze'den çekilirken geriye ise büyük bir yıkım bıraktı.
Ancak Gazzeli çocukların umudu, o yıkımlarla sönmedi...
ENKAZLAR ARASINDA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıkılan evlerin enkazları arasında savaşın ağırlığıyla büyüyen çocuklar, zor koşullara rağmen molozlarla kurdukları salıncaklarda sallanarak yaşama umuduna tutunuyor.
EĞLENCE ALANI OLUŞTURDULAR
Çocuklar, yıkılan binaların demir parçalarından salıncak yaparak kendilerine savaşın ağır atmosferinden çıkacak bir eğlence alanı oluşturdu.