Gazze'de kadınlar ve çocuklar ölüyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, durmuyor.
Gazze'de masumları öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına da yanaşmıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bugüne kadar 40 binden fazla kişi can verdi.
Çocuklar, kadınlar ölüyor...
BİR EVE DAHA SALDIRI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Şati Mülteci Kampı’nda Nassar Ailesi'ne ait eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi.
BÜYÜK ACI...
Saldırıda yaşamını yitirenlerin naaşları, cenaze işlemleri için Şifa Hastanesi'ne getirildi.
Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.