Gazze'de Kadir Gecesi idrak edildi

İsrail, ateşkes kurallarına uymuyor.

Sık sık ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor.

Gazzeliler ise İsrail'in saldırılarına rağmen umut etmekten ve inançlarına sıkı sıkıya sarılmaktan vazgeçmiyor.

KADİR GECESİ İDRAK EDİLDİ

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun saldırılarında büyük ölçüde yıkıma uğrayan El-Elbani Camisi'nde, Kadir Gecesi idrak edildi.

CAMİ DOLDU

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi dolayısıyla camiyi dolduran Müslümanlar, yatsı ve teravih namazını cemaatle kıldıktan sonra geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dualarla geçirdi.